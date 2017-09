„Mõistagi tegime paar korda ka läbimängu, aga eks närv oli alguses pisut sees ja laused kippusid sassi minema,“ naerab Erlend.

„Võtteplatsil oli kogu tiim õnneks väga sõbralik, abivalmis ja väga kannatlik arvestades, et tegemist ei ole proffidega. Kuna minu osa oli tekstiga ja see tegi pisut ärevaks, siis eriti tänulik olen näitleja Indrek Taalmaale, kes mind just näitlemise osas väga palju juhendas.“

„Aga pisut sisust ka, mis on tegelikult šokeeriv isegi vaataja jaoks.Tegemist oli Härra ja Proua tähtpäevaga, mida otsustati tähistada peenes hotellis. Sel puhul telliti uhked road ning nõuti, et need peab serveerima sviiti peakokk isiklikult. Peakokal (Viktor), kellel niigi käed-jalad tööd täis, ajas see loomulikult harja tulipunaseks, mille peale ta nähvas isegi hotelli juhatajale, et ta ei ole mingi prostituut, et peab toateenindust pakkuma. Samas, hirm, et keeldumisel võidakse tema tiim vallandada, oli Viktor siiski nõus toateenindust tegema, kuid seda talle omaselt teraval moel. Ja nii serveeriti trummipõrina saatel Härrale ja Prouale buldogi väljaheidet, millele Viktor lisas bravuurikalt kaunistuseks vahukoort. Päris crazy, kas pole,“ naerab Erlend.