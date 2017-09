Hiljuti toimus ajaloolises Kirna mõisas Dave Bentoni ja tema tütre Sissi heategevuslik kontsert „Isa ja tütar“, mille juhatas sisse 12-aastane mõisapreili Mia Marin Lilienthal Mari Pokineni lauluga „Sõpradele“. Seejärel võtsid järje üle Dave ja Sissi, kes esitasid tuntud ja vähemtuntud lugusid eesti ning inglise keeles. Dave oli laulukava kokku pannud just Kirna mõisa atmosfääri arvestades.

Esinejaid saatsid klaveril maestro Margus Kappel ja kitarril Madis Arvisto ning see kontsert lõpetas Kirna mõisa tänavuse heategevuslike kontsertide sarja, aitamaks koguda veel puuduoleva summa mõisa saalilae taastamise eelarvest.

Kirna mõisa perenaine Tuuli Org ütleb, et lõppkontsert ja kogu kontserdisari õpetas mõisarahvale palju ja nad võtavad selle väärtusliku kogemuse kaasa järgmisesse aastasse, et pakkuda uuel hooajal jälle mõisa külalistele kõrgetasemelisi elamusi.

Kontserdile järgnes Siiri Kumari näituse piltide oksjon. Need valmisid tema kunstfoto workshopi käigus, mis toimus Kirna mõisas 2016. aasta mai lõpus ja piltide autoriteks on sellest osa võtnud fotograafid. Iga fotograaf valis välja kuni kolm oma parimat tööd ja esitas need näitusele. Kirna Mõis eksponeeris neid mõisa suures saalis suve algusest kuni möödunud laupäevani, mil suurem osa 24 pildist maha müüdi. Oksjonilt saadud summa on 770 eurot, millest pidi algse kokkuleppe kohaselt pool mõisa taastamise fondi minema, kuid nüüd on fotograafid otsustanud annetada sinna kogu oksjonitulu.