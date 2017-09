Rotermanni kvartal võõrustab Disainiööl andekat Eesti kunstnikku. Eesti üks andekamaid disainereid ja animeerijaid, nüüdne kunstnik Reimo Õun ehk Youngarlic Eesti üks andekamaid disainereid ja animeerijaid, nüüdne kunstnik Youngarlic, elab 25.-29. septembrini Rotermanni kvartalis Stalkeri käigus, näidates Disainiöö raames oma humoorikat kunsti uues pop-up kodus. Lisaks valmib viis uut pilti, iga päev üks, mille idee ja teostus sünnivad kohapeal. Aasta tagasi Eestisse naastes, avastas Reimo Õun (32), artistinimega Youngarlic, et tema korter on üle ujutatud. Kindlustusrahad taskus, otsustas ta panga nõudmistele vilistada, ostes 30 vineerist raami, palju värvi ja kolides metsa, et viia täide oma üks kauaaegsetest unistustest - teha kunsti oma kätega. Aastaga valmisid kaks seeriat. Klassikaline üks-asi-viis-teiseni magamistoa „Bermuda“ ning stampmõtlemisele viitav „Monday before Sunday“.

Kahest seeriast koosnevad pildid on lõigatud ruutmeetrise vineerist raami sisse, värvitud ja kaetud paadilakiga. Youngarlicu enda sõnul võib kaasaegne kunst olla ka lihtsalt naljakas ja lapsik. „Kes ütleb, mis on tabu ja mis mitte? Aitab dogmadest, aeg on magamistoas tuli põlema panna,“ sõnab kunstnik ise.

Rotermanni kvartal on kõike kunstiga seonduvat alati palavalt tervitanud, olles üks moodsa arhitektuuri teerajajatest Eestis ja korraldades juba aastaid erinevaid kunstinäituseid ja üritusi. „Rotermanni ja kunsti vahele saab tõmmata võrdusmärgi. Kujutatavat kunsti, erinevatest ajastutest, on siit alati leidnud ja iga täiendus on teretulnud,“ sõnas Martin Ühtegi, Rotermann City juht.