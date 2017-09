„Ma ei tea enam, kuidas edasi elada,“ kurdab mõned aastad tagasi teist korda mehele läinud Inge (41). „Mu esimene kooselu oli kui Ameerika mäed, uue kaaslasega tahtsin rahu ja turvatunnet. Aga nüüd paistab, et mu elu pole rahulik, vaid lihtsalt tuim. Me elame nagu kaks rauka,“ tunnistab naine.

Inge oli esimestel abieluaastatel väga rahul abikaasa pikkade tööpäevadega. „Sõbrannadega veinitades kuulasin nende kurtmisi, kuidas nad pidevalt närveerivad, kui mees on kodust ära ja nad ei tea, kus ta viibib. Minul armukadedusemuret polnud. Teadsin alati, kus minu mees on – loomulikult oma tehases.“

Mehe edukas tööelu on siiski hakanud nende suhet nüristama: „Ta on koju tulles nii väsinud, et ei jaksa õieti rääkidagi. Ma olen igasuguseid asju välja mõelnud, et meie elu huvitavamaks teha. Ta teeb kõik kohusetundlikult kaasa, aga hiljuti jäi „Lendava Hollandlase“ ajal sootuks tukkuma.“

Seksi nende elus veel on, möönab Inge. „Aga mis seks see on, viis minutit ja ta hakkab norskama. Ta siiski silitab mu selga, enne kui magama jääb. Vahel mõtlen, et selle seljasilitamise pärast ma sellist elu veel elangi. See on ainus märk, et ta minust ikka hoolib. Mida ometi ette võtta? Mul pole ju oma abikaasale pealtnäha mitte midagi ette heita!“ on naine segaduses.