„Kõigile on parem, kui kõhutäis kindlustatakse vabaduses, mitte vanglas,“ leiab võrukas Uno, kes pärast kohtutäiturite mahaarvamisi saab pensioni kätte vaid 105 eurot kuus. „Kui vanglakarastuse saanud näljase inimese juurde astub keegi, kes ütleb, et säh sulle kümme tuhat eurot, varasta auto ja sõida rahva sekka, siis pole sugugi kindel, kuidas ta vastab.“

Kunagise valuutaärika Uno elusaatus on kirju, nõukogude ajal maitses ta trellide tagust karmi elu. Kuna tal tööstaaži napib, siis oli Uno sellega arvestanud, et pension ei tule kuigi suur. Küll aga lootis ta saada vähemalt rahvapensioni, mille suurus on praegu 175,94 eurot kuus. Kainestav hoop tuli pärast seda, kui kohtutäiturid olid oma töö teinud: pärast võlgnevuste katteks raha maha võtmist jäi Unole kätte vaid 105 eurot kuus.