„Väiksena käisime me kogu aeg papaga kalal. Polnud mingit kalakaitset kukil ning endale söögiks võis püüda nii palju, kui kulus. Nüüd, kui oled paadiga merel, siis oled juba suur kurjategija,“ muretseb Kihnu Virve tütretütar Reena, et liiga agarad looduskaitsjad nüristavad tema kodusaare inimeste traditsioone. Vanaema Virve jagab sama muret.

Kihnlaste kombed näevad ette, et toidulauale tuuakse kraami loodusest: külma talve aitab mööda saata keedetud või suitsutatud hülgeliha koos kartuliga, suvel korjatakse laidudelt marju ning varakevadel kajakamune, mida kihnlased kullimunadeks nimetavad. Kullimunad on kihnlaste tavapärane toit – munadest saab teha head torti ja omletti ning maitsvad on need ka keedetult või praetult. Pardimunadki kuuluvad kihnlaste toidulauale, kuid luigemunad on au sees ja neid ei puututa. Aastatega on aga need traditsioonid soiku jäänud, sest Kihnu laiud on muudetud looduskaitsealaks, kus ei või peal tammuda.