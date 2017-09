Nädala lõpus saabuvad Tallinnas peetavale digitaalvaldkonna tippkohtumisele 30 delegatsiooni eesotsas riigipeadega, mistõttu annab politsei mõista, et liikluses on oodata parajat kaost. „See, mis nüüd neljapäeval ja reedel Tallinnas olema saab – ma arvan, et ma ei liialda, kui ütlen, et see on enneolematu,“ sõnab Põhja prefekt Kristian Jaani.

Kristian Jaani võrdleb reedel toimuva tippkohtumise köögipoolt spordivõistlustega, mille lõpp on alati suur ja vägev. Põhja prefekt selgitab, et kohtumisele tuleb kokku 30 riigipea või Euroopa Liidu jaoks tähtsa tegelasega delegatsiooni, kellest paljud jõuavad Tallinna juba neljapäeval. „Autode hulk [ühe delegatsiooni kohta] võib olla paarist [kuni] üle kümne – see oleneb sellest, kui suur on selle riigi enda delegatsioon, kes siia parajasti tuleb. Liiklusesse tuleb delegatsioonidega juurde 200 autot,“ kirjeldab Jaani, kelle kinnitusel tuuakse sel puhul lisajõuks Tallinna 1000 inimest, sealhulgas ligi 800 politseinikku.

Ta lisab, et eraldi autodega sõidavad vaid kaitsealused inimesed. Teisi veetakse ringi bussidega. „Riigipäid ei saa panna bussi,“ avaldab politseinik muheledes kahetsust. „Meie tahaksime nad kõik panna ühte bussi.“