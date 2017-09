Põhjused, miks mõned naised just sügisel eriti kergesti (töö)stressi langevad, peituvad selles, et just siis toimub lastel üleminek kooli- või lasteaiaperioodile. Vastutus nende muutustega toime tulemisel ning töö- ja pereelu ühildamisel laskub aga sageli paraku naiste õlgadel.

Ajakiri Working Mother kirjutab, et paljude emade jaoks tähendab sügis tõelist katsumuste aega. Lapsed lähevad kooli või lasteaeda ning üheski vanuses ei lähe rutiinivahetus päris sujuvalt. Kui lapsel on lisaks tavakoolile veel ka palju lisategevusi, nagu trenn ja huvikool, võib kõige selle korraldamine olla hullemgi kui keeruliste graafikute koostamine tööl.

Kooliaasta algus toob kaasa ka sügisel levima hakanud viirused, mida klassiruumist kaasa tuuakse. Emadelt eeldatakse haige lapsega koju jäämist, samas võib nii mõnigi tööandja nina kirtsutada. „Jälle laps haige. Mida sa talle annad?“ Mõni oleks nagu unustanud, mida lapsevanemaks olemine tähendab... Või pole seda kogenud ja ei viitsi empaatiaga tegeleda.

Lõppude lõpuks ei taha ju ükski vanem, ka tööga kõige hõivatum, jääda ilma olulistest momentidest kooliaasta alguses. Kõik tahaksid, et elumuutus lapse jaoks võimalikult sujuvalt kulgeks. Kui sul on hea tugivõrgustik elukaaslase või abikaasa, vanemate ja sugulaste näol või jaksad endale aeg-ajalt lapsehoidja palgata, siis elad selle perioodi tõenäoliselt paremini üle, kui need, kel abi kusagilt võtta pole ning kes peavad lootma vaid ülemuse mõistmisele...

Üks väga oluline nõuanne on mitte ära unustada enda eest hoolitseda. Naistena kipume võtma asju selliselt, justkui oleks kogu maailm meie õlgadel. See ei pea nii olema.