Politsei soovitab selle nädala neljapäeval ja reedel Tallinna kesklinnas autoga mitte liikuda. Euroopa liidu eesistumis periood kulmineerub siis 30 erineva kõrgetasemelise delegatsiooni saabumisega.

Selle nädala pärastlõunast kuni laupäeva hommikuni on Tallinnas 30 erinevat Euroopa Liidu kõrget delegatsiooni koos paljude riigijuhtidega, mis tähendab ligi 1000liikmelisele julgestusarmeele väga keerulist perioodi Tallinnas liikumisel, vahendas TV3 "Seitsmesed uudised".

Kõige suuremad liikluspiirangud on neljapäeval ja reedel Tallinnas Tartu maanteel - seal praktiliselt liiklus seisab. Politsei annab mõista, et parem ärge neil päevadel Tallinna kesklinna autoga tulge. Ka ühistransport liigu raskendatult. Probleeme liiklusega on ka Kultuurikatla ja pealinna suuremate hotellide piirkonnas. Neljapäeva õhtul on liiklus takistatud Kadriorus. Trassi äärde pargitud sõidukid teisaldatakse.