Palmse kandis seenel käinud naine räägib veidra loo pealtnäha armsast vanapaarist, kes oli metsas seened puruks tallanud või samblast välja kraapinud ning jätnud need metsa alla vedelema. Kas vanainimesed tegutsesid nõnda kadedusest.

„Metsaveeres seisis üks valge auto. Inimesi me esialgu ei näinud. Kuid ühel hetkel oli meie ees metsas üks vanapaar. Mees ja naine, kes ilmselt ka korjasid seeni. Meid nähes läks neil korraga kole kiireks. Tormati pooljoostes ringi. Seisime ja me ei saanud kuidagi aru, mis toimub. Naine tuli päris ligidale kogemata ja tervitas selges emakeeles. Mees läks aga kauge kaarega meist mööda,“ kirjutas Pille Lipp rohelise elustiili portaalis Bioneer.

„Läksime metsa ja mida me nägime – pisikesed seened olid samblast välja kraabitud ja suuremad lausa puruks tallatud! Olime hämmingus. Mis tsirkus see siis oli? Milleks selline käitumine? Kas tõesti võib üks inimene olla nii kade ja mõelda, et kui ise ei taha enam, siis teistele ka ei anna? Mulle ei mahu see mõte kuidagi pähe. Pealtnäha oli tegemist armsa vanapaariga, kes käitus aga päris lapsikult.

Metsas jätkub ruumi ju kõigile ja metsaannid on ka kõigile. Mine ja korja, keegi ei keela, kui oled riigi metsas! Ka metsas on omad kirjutamata seadused. Kõik, mis metsa viid, vii ka sealt välja. Metsas ei lärmata, ka loomad tahavad vaikust. Metsas ei rüüstata, sest ka homme tuleb siia keegi seeneline või marjuline. Käitu nii, et sul oleks ka järgmine aasta, kuhu korjama tulla.

Mina isiklikult nägin küll sellist asja esimest korda elus. Tavaliselt on seenelised nii sõbralik rahvas. Tervitatakse ja soovitakse üksteisele kõike paremat ja head saaki. Minugipoolest võivad ka teised seenelised samas metsas olla. Viisakusest hoiad ikka veidi eemale. Ei lähe ju teise nina eest ära korjama. Aga seente puruks trampimist, seda ma küll varem pole näinud.“