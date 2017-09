Suur jäämägi, millel nimeks A-68, pääses viimaste satelliitpiltide järgi lõplikult Antarktika mandriosast lahti ja triivib nüüd Weddelli meres, kirjutab BBC.

Weddelli meri ümbritseb Antarktika poolsaart ning on suuresti täis jäälahmakaid ja triivjääd, kuid A-68 on erakordselt suur - ligi 6000 ruutkilomeetrit. See on pea sama suur kui Harju ja Lääne maakondade pindala kokku. A-68 hakkas mandriosast irduma juba talvel. Triljonitonnine jäätükk triivib praegu edasi-tagasi, kuid prognoosi kohaselt võtab sügise jooksul suuna põhja poole.

Hiigeljäämägi näitab juba lagunemise märke - emamäest on eraldunud tükid, mis kannavad märgiseid A-68b ja A-68c. Jäämäe alt vabanenud ala, mis on tõenäoliselt umbes 120 000 aastat jää all olnud, pakub suurt huvi teadlastele. Vähemalt kaks aastat ei tohi kalurid alale seilata ning see on juba looduskaitse alla võetud.