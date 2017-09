Põhja-Korea välisminister Ri Yong-ho süüdistab ameeriklasi sõja kuulutamises. Nädalaid kestnud sõnasõda kahe riigi vahel on küll pingeline, kuid välispoliitika eksperdid ei usu endiselt, et rivaliteet päris sõjaks edasi läheb, vahendab BBC.

Eelmisel nädalal kogunesid maailma riigipead New Yorki ÜRO peaassamblee kohtumisele. Seal pidas USA president Donald Trump kõne, kus kutsus Põhja-Korea diktaatorit mõnitavalt „Raketimeheks“ ja teatas, et vajadusel on Ameerika valmis paariariigi „totaalselt hävitama“. Välisminister Ri ütles oma kõnes, et Trump teeb Ameerikast „paratamatult sihtmärgi“.

Selle peale vastas Trump Twitteris taas ähvardava tooniga. „Kuulsin just, kuidas Põhja-Korea välisminister ÜRO-s kõneles. Kui ta Väikese Raketimehe mõtteid kordab, siis ei ole neid enam kauaks!“

Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!