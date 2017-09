Alaealise lapsemeelne soov võõrast dokumenti näidates ööklubis pidutseda võib lõppeda kriminaalkaristusega. Probleem varastatud, laenatud ja ka rikutud ID-kaartidega teravneb sügisel, kui teismelised üritavad vanusepiirangu kiuste eriti hoogsalt külastada lokaale, mis on mõeldud vaid täiskasvanutele. Praegu kahekümnendates eluaastates Katrin [nimi muudetud] meenutab, kuidas tema poole pöördus veel alaealine kooliõde, kes soovis laenata isikut tõendavat dokumenti. „Ta tuli minu poole ühel vahetunnil ja tegi seda väga häbelikult. Tahtis nädalavahetusel sõpradega ööklubisse minna, kuid sisse pääses vaid dokumendiga,“ meenutab Katrin, kelle sõnul oli kooliõde tol hetkel 17aastane. Katrin ise oli just saanud täisealiseks. „Andsin talle enda aegunud ID-kaardi vaid seepärast, et tean ise väga hästi seda tunnet, kui sõbrad lähevad peole, aga sina ei saa. Meie vahel oli ka kokkulepe – kui ta vahele jääb, siis mina ei tea asjast midagi. Aga lõpuks ei küsinud keegi tema käest dokumenti ja ta tõi selle esmaspäeval mulle tagasi,“ meenutab Katrin. Praegu tunnistab ta, et toonane otsus oli rumal ning ta kahetses seda kohe.

Põhja prefektuuri üleminspektor Siret Tobber selgitab, et viimasel ajal on üha rohkem juhtumeid, kus alaealised üritavad ööklubisse pääseda võõra dokumendiga. Politseiniku sõnul ei mõista noored, et säärane teguviis on seadusevastane ja riskantne. „Turvamehed on kogenud ning saavad aru, kui klubisse tullakse, võõras dokument näpus, ning siis nad teavitavad politseid,“ rääkis Tobber. KES SAAB SISSE? Kui selgub, et keegi üritab peole tulla võõra ID-kaardiga, siis turvamehed teatavad politseile. Foto on illustratiivne. (Karli Saul / Scanpix)

Tavaliselt laenatakse või näpatakse täisealise sõbra või pereliikme ID-kaart, millega nooruk üritab ööklubi turvamehe ära petta. Kui turvatöötajal tekib kahtlus, et tegemist on võõra dokumendiga, siis kutsutakse kohale politsei. Noored ei mõista, et nad panevad toime identiteedivarguse. Peamiselt kasutatakse selleks ID-kaarti. Passi või juhiluba kasutatakse harva. Kui politseinikud tuvastavad, et nooruk kasutas võõrast dokumenti, siis see konfiskeeritakse ning kuulub hävitamisele. „Kui täisealine on oma dokumendi vabatahtlikult andnud alaealisele kasutamiseks, siis sellisel juhul ei kaasne menetlust,“ selgitab üleminspektor Tobber. Aga kui selgub, et ID-kaart on varastatud ehk õiguspärane omanik ei tea asjast midagi, siis võõra dokumendi kasutaja võib saada kriminaalkorras karistada. Tobberi sõnul tuleb ette ka ID-kaardi rikkumisi. Näiteks muudetakse vildikaga kuupäevi. Ka säärane käitumine võib lõppeda kriminaalkaristusega. Möödunud nädalavahetusel üritas ainuüksi Tallinna kesklinnas neli alaealist võõra dokumendiga ööklubisse pääseda. Kahel korral oli dokumendi omanik kohapeal, kuid kaks noorukit olid võõra ID-kaardi omandanud salaja. Seaduse silmis on see vargus.