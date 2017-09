„Käin juba nädal aega ringi nagu oleksin võitnud Nobeli preemia,” sõnab laulja. „Võin öelda, et olen nüüd tükk maad rikkam inimene!” Kuslap tänab kogumiku koostanud Jüri Kruusi ka selle eest, et too plaadile Domenico Cimarosa ooperi „Kapellmeister” pani. „See on ainus muusikaliteratuuri teos, kus peaosalisena pidin ka dirigeerima. Nii, et muusikakoolis väikese dirigeerimise kursuse võtmine läks asja ette! Ütlesid, et päris segamini ei ajanudki!” meenutab Kuslap.

„Võin öelda, et olen nüüd tükk maad rikkam inimene,” räägib juubeli puhul kahest DVDst ja ühest CDst koosnevat kogumikku esitlenud Voldemar Kuslap . „Oli mulle endalegi üllatus, et Rahvusringhäälingu arhiivides on nii palju asju, mille olemasolust ei olnud ma üldse teadlik!” rõõmustab ta. Estraadiklassika asetas kogumikku helirestauraator Jüri Kruus. „Tänu tema ülimale põhjalikkusele olen plaadi peal parem kui tegelikult,” naerab Kuslap.

„Volli, ma tänan sind südamest. See armastus, mis meie vahel seal laval oli, oli hämmastav!” õhetab ta. „Mäletan nii hästi seda aega, kui pärast „Savoy balli” etendust küsiti, et Volli ja Helgi, öelge nüüd ausalt – te ju armastate teineteist!? Mina veel ütlesin, et Volli ei ole üldse minu maitse!” naerab ta. Selle peale olevat päritud, et kuidas lauljad laval suudlesid? Voldemar Kuslap ja Helgi Sallo demonstreerisid näideldud võlts-suudlust lahkelt. „Milline pettus!” naerab Sallo.

Sallo sõnul on ta oma rohketesse lavapartneritesse alalõpmata armunud. „Vollisse täpselt samamoodi!” kinnitab ta. „Praegu hakkasin mõtlema, et miks meil see nii kaua kestis. Võisime muidu nagistada, aga laval kuidagi klappis,” arutab Sallo. Hiljem sugupuud uurides tuli välja, et Helgi Sallo ja Voldemar Kuslap on kauged sugulased! „Pole siis midagi imestada, meil on sama veri!”

„Hämmastav kui hea reisikaaslane on Voldemar!” kiidab Sallo. „Ta on alati heas tujus, ta on väga tähelepanelik. Kohe märkab, kui sul midagi vaja on.” Veel olevat Kuslapi peas lõputu anekdootide kogum. „See on hämmastav, midagi ennekuulmatut!” ahhetab Sallo. „Ma imestan, et talle rollid on pähe jäänud anekdootide kogumise kõrvale!”