Pühapäeva hommikul viimasel hetkel Tartu rattamaratonil osalemisest loobunud president Kersti Kaljulaid on kergelt külmetanud.

Eelmisel nädalal USA-s New Yorgis ÜRO peaassambleel osalenud president Kersti Kaljulaid pidi esialgsete plaanide kohaselt tagasi kodumaale jõudnuna osalema pühapäeval 89 kilomeetri pikkusel Tartu rattamaratonil. Jooksu- ja suusamaratonidel agaralt kaasa löönud presidendile olnuks see rattasadulas mööda poriseid põlde, metsaaluseid ja kruusateid rallimise debüüt, mille puhul Priit Pullerits Postimehes teda ränkade katsumuste eest hoiatas. „Puhta näoga, plekitu riietuse ja kuivade jalgadega ta kindlasti Elvasse ei jõua,“ oli maratonide hundi Pulleritsu üks leebemaid ennustusi.

Presidendi pressinõunik Taavi Linnamäe märkis Pulleritsule, et president ei peagi valima kergeid üritusi ja ratturina ongi Kaljulaid pigem metsa all kui maanteel sõitja. Loost selgus, et kuna presidendi julgestusmeeskonna kolmest liikmest üks pääses varasemate tulemuste põhjal rattamaratoni kuuendasse stardigruppi, võis ka president korraldaja loal viimasest, kaheksandast, grupist eespool startida, kuid starti ta ei jõudnudki.

Taavi Linnamäe sõnul olid põhjused tervislikud: „Väike külmetus.“

Jääb loota, et külmetus on sedavõrd väike, et presidendi tööd ega neljapäeva õhtul algaval Euroopa liidrite tippkohtumisel osalemist ei sega.