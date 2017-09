Pühapäeval, tänavuse vananaistesuve kõige kompumal pärlil, oli pealinnas suletud umbes poolekilomeetrine lõik Pärnu maanteel. Toimus iga-aastane autovaba päev. Rahvas oli mures – miks diskrimineeritakse roolikeerajaid? Miks keegi ei mõtle sohvrite peale, kel on ilusal päikesepaistelisel päeval tarvis kilomeetrike masinaga vurada?

Muu maailma eeskujul toimuv üritus ajas kopsu üle maksa (või piduri üle siduri?) justiitsministril Urmas Reinsalul. Kuidagi kurb, et mõni tund suletud 500meetrine tänavalõik sulnil nädalavahetusel ajab inimese nii lihtsalt närvi. Milline draama!

Mind ärritas hoopis see, et autovaba päev oli pigem autovaba tänavalõik. Viis minutit jala ja leidiski inimene end taas jõuvankrite tossu seest. Minut läbi Tammsaare pargi ja Estonia puiestee oli neljarattalisi täis. Nõrk! Tallinn on üdini autokeskne linn, on kohti, kus jalakäija peab ootama neli minutit, et foorituli roheliseks värvuks. Ratturid ning jalakäijad on Tallinnas põlatud klass, kellele vaadatakse altkulmu. Rääkimata ühistranspordiga liiklejatest. Äkki jätaks ühel päeval kottimata need, kes pole autoorjad?