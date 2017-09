Nädalavatusel avati Kanadas Torontos rahvusvahelised Võitmatute spordimängud (Invictus Games), millest võtab osa ka Eesti 15iikmeline tegevväelastest koosnev võistkond.



"Ärge unustage meie sõpru, kes lahinguväljalt tagasi ei tulnud. Ärge unustage neid kodudes, kes vajavad jätkuvalt meie tuge. Ja ärge unustage, et teie tõestate maailmale, et kõik on võimalik. Teie olete võitmatud," ütles mängude patroon Ühendkuningriigi prints Harry Air Canada Centre staadionil peetud kõnes.

(Kaitseväe peastaap)



Kokku osaleb mängudel 550 võistlejat 17 riigist. Eesti 12 mehest ja 3 naisest koosneva võistkonna lippu kandis avatseremoonial võistkonna kapten veebel Margus Hoop, edastas Kaitseväe peastaap.



Vahetult enne avatseremooniat kohtus Eesti võistkond koos pereliikmetega Toronto Eesti Majas kohalike eestlaste, Eesti suursaadik Kanadas Gita Kalmeti ning kaitseväe juhataja kindral Riho Terrasega.



Invictus tähendab ladina keeles võitmatut. Mängude idee pärineb prints Harrylt ning prints Williami ja tema abikaasa kuninglikult fondilt.



Osaletakse paljudel erinevatel aladel näiteks ujumine, jalgrattasõit, kergejõustik, jõutõstmine jms. Eelmisel aastal toimunud mängudel võitsid eestlased kokku 10 medalit.