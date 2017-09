Sotsiaaldemokraatide liider Martin Schulz kinnitas juba pühapäeva õhtul, et tema juhitav partei lahkub koalitsioonist ja läheb opositsiooni. Sama seisukohta rõhutas ta ka esmaspäeval. Kui Schulzi erakond jääb endale kindlaks, siis jääb Merkelile vaid võimalus kutsuda uude valitsusse rohelised ja vabad demokraadid. Niisugust kolmikliitu kutsutakse Saksamaal Jamaica koalitsiooniks. Seda sellepärast, et kristlike demokraatide värv on must, roheliste värv roheline ja vabade demokraatide värv kollane. Kokku annavad need Jamaica lipu värvid.

Üleriigiliselt ei ole Saksamaal varem Jamaica koalitsiooni olnud, küll aga liidumaa tasandil. Neist esimene sündis 2009. aastal Saarimaal ja pidas vastu pisut üle kahe aasta. Teine moodustati tänavu juunis Schleswig-Holsteini liidumaal.

Merkel jätab ukse sotsiaaldemokraatidele lahti

Nii rohelised kui ka vabad demokraadid teatasid juba pärast esimeste valimisprognooside selgumist, et nad on kõnelusteks kristlike demokraatidega valmis. Ka Angela Merkel ütles esmaspäeval valimistest kokkuvõtet tehes, et kristlikud demokraadid soovivad kõnelusi uue valitsuse moodustamise üle pidada vabade demokraatide, roheliste ja ka sotsiaaldemokraatidega. Merkel lisas, et võttis sotsiaaldemokraatide soovi koalitsioonist lahkuda ja opositsiooni minna teadmiseks, kuid tahab sellest hoolimata pidada läbirääkimisi ka nendega.

Angela Merkel. (REUTERS/Scanpix)

„Väga tähtis on, et Saksamaal oleks ka edaspidi stabiilne valitsus,“ rõhutas ligemale 12 aastat liidukantsleri ametis olev Angela Merkel. Preaeguse seisuga tundub siiski ebatõenäoline, et sotsiaaldemokraadid lasevad end pehmeks rääkida ning jätkavad valitsuses. Nõnda toimides kaotaks nad lõplikult oma näo ning järgmistel valimistel tabaks neid veel suurem lüüsaamine.

Martin Schulz. (REUTERS/Scanpix)

Martin Schulzilt uuriti esmaspäeval, kas ta keeldub ka siis valitsusse minemast, kui Jamaica koalitsiooni loomine ebaõnnestub? Schulz vastas, et tema usub Jamaica koalitsiooni sündi ja sotsiaaldemokraadid suurde koalitsiooni ei lähe.