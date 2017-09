Kui väga mees sinust hoolib - see käib käsikäes sellega, et kui palju ta sinu suhtes austust näitab. Kui suhe on alles värske, siis ei saa olla kindel mehe plaanides. Kas tal on tunded või januneb ta kogeda ainult rahuldust?

Portaal Your Tango toob välja seitse märki, mis näitavad, et mees austab ja otsib rahuldusest enamat.

1. Ta suudleb su pead

Väikesed märgid ja viitsed hoolimisele on tegelikult väga olulised. Väike suudlus laubale jne. Need on asjad, mida ta ei pea tegema, aga teeb, sest hoolib.

2. Tema lemmikuimad poosid seksis on need, kus ta näeb su nägu

Inimestele meeldivad erinevad sekspoosid, kuid su kaaslase lemmikuks ja rahuldavaimaks kipuvad olema need, kus ta näeb su silmi - vau!

3. Ta on kannatlik, kui sa kahtled millegi uue katsetamises

Ta austab sind piisavalt, et anda sulle aega ja sind mitte survestada. Magamistoas millegi uue proovimine võib olla hirmutav, mistõttu viha ja ägestumise asemel ta mõistab sind ja ootab.

4. Ta arvestab sinu tunnetega

See on oluline voodis ja elus. Kui sa oled kurb või eemalolev murede tõttu, mis teie suhtes on, siis ei ole armatsemine just kõige lihtsam väljakutse. Kui tunned end ebakindlalt või teid eraldaks justkui emotsionaalne barjäär, siis ta annab aega, et asi saaks lahendatud. Ta näitab hoolivust, kuulab, räägib. Tekitab mugava ja turvalise tunde enne ja pärast seksi.

5. Ta kuulab su soove

Seks ei ole alati ideaalne. Inimestel tuleb oma kaaslaste soovide ja tahtmistega kohaneda ja õppida leppima. Kui sa juhendad oma partnerit tegema asju, mis sulle meeldivad, siis oelks ju ideaalne, kui ta su soove ka järgiks. Kui nii on, siis ta austab ja hoolib sinust, et sinu jaoks pingutada.

6. Ta teeb vahet ringi tõmbamisel ja armatsemisel

On imeline kogeda seksi, mis põhineb ainult lõbul ja füüsilisel mõnul. Siiski on oluline, et mees oskaks teha vahet armatsemisel ja lihtsalt seksil.

7. Ta julgeb olla aus

Mees, kes tõesti austab ja hoolib - tema jaoks pole probleem end ausalt ja otsekoheselt väljendada. Mida ta sinus armastab, mis teda pööraseks ajab - ta ütleb seda sulle. See ei tähenda, et ta peab su ilu kiitma, vaid tõeliselt auväärne mees armastab naise sisu ja karakterit.