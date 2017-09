Helgi Sallo ja Katrin Karisma on kaks Eesti hinnatud laulvat näitlejannat, kes end läbi elu inimeste südametesse mänginud. Ent kahe operetidiiva vahel on puhkenud ka üks suur lahkheli, mis jättis naiste omavahelisse suhtlusesse aastateks jälje, kuid mis tänaseks siiski ära klaaritud.

„Mina arvan, et me oleme nii targad ja kasvatatud inimesed, et ükskõik mis me sees toimub, me ei näita seda välja. Meievahelisest suhtest tean ainult ühte korda, ma olen sellest rääkinud ja ei häbene seda uuesti rääkida, see oli „Kabaree“ ajal, kui ma olin nii rumal, ma olin enne esietendust ära ja tulin tagasi ja kõik me olime kindlad, et Katrin teeb esietenduse ja siis öeldi mulle, et mina teen. Ja ma olin nii rumal, et ma uskusin, et muusikaliselt etendus midagi kaotab, et kui mina ei tee. Ma lasin end ümber veenda ja tegin etenduse. Ma tean, et Katrinile oli see kohutavalt valus ja ma olen seda piina aastaid kandnud oma südames. Kui meil oli üks telesaade, siis me rääkisime selle asja klaariks ja Katrin ütles, et ma olen juba unustanud selle! Niiet taevale tänu, see oli ainuke kord, kus võiks sellest puhuda nüüd üles, et „näed, Sallo lõi Katrinil jalad alt ära ja tegi ise esietenduse",“ meenutas Sallo juhtunut.