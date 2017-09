„Nemad kutsusid mind sinna, mina ise ei otsustanud midagi,“ paljastab šamaan Anu, kodanikunimega Anu Pahka, kes võttis osa Venemaa „Selgeltnägijate tuleproovi“ 18. hooajast, kuid keda me enesele üllatusena saates ei näegi.

Mõni aeg tagasi kuulsime rõõmu-uudist, et lisaks Eesti esinõid Marilyn Kerrole läheb ka kodumaise „Selgeltnägijate tuleproovi“ võitja šamaan Anu end idanaabrite nõiasaatesse proovile panema. Anu võis näha saate reklaamides osalemas juba legendaarseks saanud ülesandes, kus võistlejatel tuleb suurde halli paigutatud autode seast leida õige, mille pagasiruumi on peidetud inimene, kuid laupäeval eetrisse jõudnud esimene osa reetis, et finalistide sekka Anu kahjuks ei mahtunud.

Anu räägib, et saates mitte osalemine on tema enda isiklik valik. Nimelt tuli väljavalitutel sõlmida kolmeaastane leping, mis Anu põhimõtetega vastuollu läks. „Ma arvan, et kõigile kahesajale osalejale, kes platsile tulevad, lepingut ikka ei pakuta – see on väljavalitutele,“ ütleb Anu, andes mõista, et kui ta oleks otsustanud lepingu sõlmida, oleks temagi praegu finalistide hulgas. „Ma arvan, et need olid ikka need, keda taheti saatesse saada. Meid jäi ikka väga vähe järele. Tegime täpselt seda, mida teile näidati – samad ülesanded tegin ka mina,“ räägib Pahka, et jõudis saates nii mõndagi ikka ära teha, kuid Anu on lubanud, et ei kommenteeri ühtki saadet ega ühtki ülesannet, millest ta osa võttis ning kõik saates toimunu jääb tema, saate tegijate ja osaliste vahele. „See, et ma seal ei osale, oli minu otsus,“ kinnitab ta.

Leping ütles täpselt, mida tohib ja mida mitte