Suurbritannias tulid ühed teletegijad suurepärase idee peale, nimelt on loomisel uus tutvumissaade, mis ühendab inimeste kaks kõige lemmikumat asja maailmas: nunnud koerad ja kohmetud esimesed kohtingud telekaamerate ees.

Üles on leitud see element, mis on puudu absoluutselt kõigist suhte- ja armastussaadetest – KUTSUD!

Kuid uus telesaade ühendab romantika armsate pehmete kutsudega, seega vallalised koeraomanikud saavad võimaluse leida oma tõeline armastus!