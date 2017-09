Your Tango kirjutab, et hoidudes südamevalust, võid sa ilma jääda ka romantikast ja kirest. Ometigi on teatud sodiaagimärgid, kelle puhul on suurem oht, et nende partner saab kõrvetada.

Elu murtud südamega on valus, vaevarikas ja pikk teekond helgema tuleviku suunas. Me võime püüda selleks valmistuda, kuid kunagi pole kindlust. Hingehaavade paranemine võtab enamasti arvatust ka rohkem aega. Kui sa aga saaksid vältida südamevalu, siis kas teeksid seda?

Ambur seab alati enda soovid ja vajadused teiste omadest kõrgemaks. Kui vajad neid enda lähedale, siis neil on tõenäoliselt plaan minna reisile, mida tühistada ei saa. Neil on omad eesmärgid ja sihid, mis on olulisemad.

Enesekesksed ja prioriteediks on nad endale ise. Mis kõige hullem - kui nad su südame murravad, siis nad isegi ei mõista, et miks sa tunned nii suurt südamevalu. Ambur ei tunne empaatiat. Ta ei suuda end teise inimese olukorda panna. Nii ta mõtleb, et miks sa ikka jaurad - saa üle!

2. VEEVALAJA

Veevalajad ei pea sinuga isegi suhet mitte lõpetama, et sulle haiget teha ja su süda murda. Nad flirdivad teiste inimeste oma kallimate ees. Nad mõistavad väga hästi, mida nad teevad. Nende jaoks pole probleem võõraga flirtida ja oma kallimale armastust avaldada.

Kui nad sinuga suhte lõpetavad, siis mängitakse see sulle ette väga intellektuaalsel viisil. Sa tunned, et sa ei oleks nagu piisavalt hea, et targale Veevalajale sobida. Kui tahad neid mõjutada, siis lase sel olukorral sündida avalikus kohas. Veevalaja ei armasta emotsioone avalikus kohas näidata. Ta tunneb end ebamugavalt. Kui hakkad nutma ja karjuma, siis nad ei mõista, et miks sa nii vihane oled. Ometigi tekitab see neid süütunnet ja kahetsust.

3. KAKSIKUD

Sa ei tea kunagi täpselt, et mis seis sul Kaksikutega on. Ühel hetkel on romantika, lilled ja kingitused, kuid teisel oleks ta su justkui igaveseks unustanud.

Kuigi nende puhul ei pruugi suhte lõpp tulla üllatusena, siis teeb see ikkagi meeletult haiget. Sa tunned, et ta justkui tõesti mõistis sind. Tundub, et ta ei saanud kellegi teisega nii sügavaid ja mõttelisi vestlusi pidada.

Nad on targad ja võluvad, kuid ka surmavad - kui asi puudutab kaaslase südant.