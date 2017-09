„Vampiiripäevikute“ täht Ian Somerhalder tõmbas enda peale sotsiaalmeedia viha ülestunnistusega, et ta oli pere rajamiseks oma naise antibeebipillid kemmergust alla lasknud.

Somerhalder ja „Videviku“ iludus Nikki Reed said juulis oma esiklapse tütre, kellele nad panid nimeks Bodhi.

Nüüd raputavad mõlemad Iani kommentaari pärast endale sotsiaalmeedias tuhka pähe.

„Oleme kaks õnnelikult abielus inimest, kes otsustasid ÜHESKOOS, et saavad lapse,“ toonitavad Somerhalder ja Reed. Kuid nad möönavad, et naiste vägisi rasestamine on tõsine probleem. „Naiste õigused on meile väga olulised,“ vahendab Us Weekly.