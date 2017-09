Kaheksakümmend eluaastat, kuuskümmend aastat laval, ligi sada teatrirolli ja tuhanded fännid – maestro Voldemar Kuslapil oleks, millega kelkida. Ometi jääb armastatud laulja tagasihoidlikuks: „Poleks iialgi uskunud, et selline lihtne maapoiss nagu mina saab jagada lava Eesti muusika suurimate talentidega. Mul on olnud imeline saatus.“

„Rõõm teid jälle näha!“ sellele sügavale baritonile pole tuvastamiseks pilti juurde vaja – Voldemar Kuslapi tämber on sedavõrd kordumatu. Lisaks on ta läbi ja lõhki härrasmees, viisakus ei ole tema puhul mitte pelk formaalsus, vaid on vereringe osa. Sirge nagu mastimänd, annab ta rüht enamikule poole noorematele silmad ette.