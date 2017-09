Norra printsessi Märtha Louise'i eksabikaasa Ari Behn demonstreeris avalikkuse ees oma uut kallimat, kelle nimi on Iltalehti teatel Ebba Rysst Heilmann.

Printsess ja tema skandaalsest kirjanikust abikaasa läksid lahku eelmise aasta augustis 14 aastat kestnud abielu järel.

„Meie kummagi jaoks oli kirjeldamatult kurb avastada, et tee ei kulgegi edasi nii, nagu see kunagi kulges. Oleme lahku kasvanud nagu paljud teisedki. Üritasime pikka aega... aga meil on võimatu koos jätkata,“ nentis toona printsess Märtha Louise, kellel on Ariga tütred Maud, Leah ja Emma.