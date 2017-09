Hügieen ja puhtus on kaks väga olulist aspekti meie välimuses. Seda ka hea tervise seisukohalt. Korralik toitumine, pesemine, kätepesu. On palju asju, mida saame teha, et end tervena hoida.

Kas vannis ja duši all käimine on olulised meie tervise jaoks, kirjutab providr.com. Ometigi on asju, mida me ei pruugi teada ja teeme end pestes, kuivatades valesti.

10 asja, mida tasuks teada: