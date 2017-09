Tänases saates räägib „Kuuuurija“ liigutava loo kahest parimast sõbrast, kes elavad Rõngu alevis. Üks neist on viimased 30 aastat aheldatud ratastooli, teine on viimased 17 aastat pime. Ometi on neil üks ühine mure. Mõlemale tundub, et vallal pole nendesuguseid sante tarvis. Raivo sattus 30 aastat tagasi istuma autosse, mille ta tuttav purjus peaga sodiks kihutas. Juht pääses ehmatusega, aga Raivo jäi alakehaks halvatuks ja istus mitu aastat sügavas depressioonis kodus, kuni avastas enda jaoks fotograafia. Raivost sai Elva linna legendaarne fotograaf – kõik pulma-, matuse-, koolilõpu- ja lasteaiapildid pildistas Raivo, kellele uus töökoht andis tagasi ka elujõu. „Kuuuurija“ poole pöördus Raivo murega, millist ebaõiglust peavad nad kohalikus vallas taluma. Raivo arvates said kõik probleemid alguse sellest, kui tema Elvas asuva fotostuudio vastas asuvas kohvikust puudus ratastooli jaoks vajalik kaldtee – ratastooliga ta ise järsust trepist üles ei saanud ja on palunud sõpradel aastaid lõuna ajal endale süüa tuua. Ühel päeval mõtles Raivo, et palub majaomanikul siiski ehitada invaliididele kaldtee, kuid peagi tundis, et ühe sandi pärast pole mõtet söögikoha sissepääsu teha. Raivo oli nii solvunud – 5000 elanikuga Elvas saab ratastooliga minna ainult toidukauplusesse – ja helistas Maalehe ajakirjanikule. Järgmisel päeval lõpetas linn päevapealt fotostuudio rendilepingu, sest neil oli ruume vaja laste huvikooli tarvis.

Raivo väidab, et teda hakati kohaliku võimu poolt kiusama, just seetõttu, et ta julges invaliidina oma õiguste eest seista ja üleriiklikus ajalehes oma muredest rääkida.