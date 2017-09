Tänaõhtuses „Hüpnotisööris“ aitab Marissa surnud inimesega taas ühendust võtta. Aset leiab üks hämmastavamaid seansse saate ajaloos, kus ärkavad ellu kustunud mälestused ja toimub taaskohtumine ammulahkunud isaga.

Vaid kahe aastaselt traagiliselt oma isa kaotanud tütar taaskohtub temaga ja seda tänu hüpnoosile. On emotsioone, on pisaraid. Hüpnoosis olles selgub uskumatuid detaile, mida nii varases nooruses isa kaotanu ei saa tema kohta mäletada. Kuidas on see võimalik?

„Hüpnotisöör“ täna kell 21.00 TV3s!