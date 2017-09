Päikesevaesel ajal rikastab šokolaadimassaaž mõnusa energia ja hea tuju annusega. See on sensuaalne massaaž nii kehale kui vaimule.

Šokolaadil ja šokolaadiaroomil on tugev rahustav mõju, mis aitab peletada stressi ja tekitab õnnehormoone. Šokolaadiõlil on omakorda niisutav, taastav ja toitev toime. Lisaks parandab see ainevahetust. Pärast protseduuri on nahk sametiselt pehme.

Pakett sisaldab 50-minutilist šokolaadimassaaži.