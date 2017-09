Kõik vanemad tahavad omavahel aega veeta ja lastest mõne õhtu puhata. Ometigi kõlab enamuste jaoks uskumatu ja lubamatuna see, et romantilise õhtu nimel lastele rohtu sisse sööta, et nad vaikselt magaksid.

Mumsneti kasutajaid šokeeris ühe ema aus ülestunnistus, et abikaasaga nauditava õhtu veetmiseks uimastab ta lapsi rohuga, vahendab The Sun.

Perekond oli puhkamas ja pereema andis kahele lapsele allergiarohtu Piriton, et nad saaksid abikaasaga välja minna ja lapsed hotelli magama jätta.