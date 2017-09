MÄLUMÄNG | Toidu kvaliteet ja tervislikkus olgu esmatähtis – vasta küsimustele ja võida maitsev toidukord!

7Ürti ja Õhtuleht korraldavad mälumängu – vaata, kui palju tead sellest söögikohast ning võida 3x20eurost kinkekaarti!

Mälumängus saab osaleda kuni 4. oktoobrini, pärast mida loositakse välja võitja. Võitjat teavitatakse e-maili teel.

Kvaliteetne toit on elu aluseks, nii nagu tervislik kosutus on terve keha ja hea tuju eelduseks! 7ÜRTI on koht, mis pakub puhtaid ning meeliergutavaid maitseelamusi. Kõrgel kohal toorainete kvaliteet. Sellesse suhtutakse väga tõsiselt, vastutustundlikult ja suure austusega. Lisaks sellele ollakse restos veendunud, et toitu ning selle valmistamist tuleb teha suure armastusega. Kvaliteetsest toorainest saab väärtuslik söök, mis omakorda tagab ainulaadse naudingu.