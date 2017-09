Põlvas alustati EV100 projekti „Hea avalik ruum“ raames kavandatud keskväljaku ehitust, mille käigus rajatakse valgustatud väljak koos disainitud atraktsioonidega, Orajõeni ulatuv pargi- ja puhkeala koos mööbli, purskkaevu, lipuväljaku ja kõnniteedega.

Lisaks rajatakse kontaktalale kaks päris uut sõiduteed, Maarja ja Oja tänavad koos tänavavalgustusega.

Erinevalt paljudest teistest Eesti väikelinnadest Põlval seni keskväljakut ei olnud.

Ehituse teostab Lemminkäinen Eesti AS, projekti lõpptähtajaks on planeeritud 16. mai 2018.

„Põlva keskväljak valmib meie jaoks suurel juubelite aastal: tähistame Eesti riigi 100. ja Põlva linna 25. sünnipäeva,“ rääkis Põlva vallavanem Georg Pelisaar. „Põlva on veerandsajandi jooksul tormiliselt arenenud, aga riigi toetus nõnda noorele linnale keskväljaku rajamiseks oli kahtlemata hea kingitus. Ala, kus kunagi olid räämas tööstushooned ja tolmune turuplats, vajas ammu korrastamist. Lisaks ehitatakse välja Oja ja Maarja tänavad koos kõigi kommunikatsioonidega, mis loovad ettevõtjatele selles piirkonnas täiesti uued võimalused.“

„Usun, et tulevane keskväljak saab heaks kohtumispaigaks põlvalastele ja annab uue hingamise kogu piirkonnale,“ lisas Pelisaar. „Tänan hea koostöö eest Eesti Arhitektide Liitu, kelle kaasabil valmis just Põlvasse sobivaim polüfunktsionaalne keskväljaku lahendus ja loodan, et ehitajad Lemminkäinen Eesti ASist teevad parima, et tulemus oleks juba järgmise aasta võidupühaks igati nauditav.“

„Tore, et Põlva saab endale EV100 Hea avaliku ruumi arhitektuuriprogrammi raames suure tüki väärilist linnalist keskkonda. Ja seda tänapäevaseimal ning parimal võimalikul tasemel. Põlva saab parem ja ilusam, ja nii saab parem ja ilusam ka tükikene Eestit. See on ilus kingitus Eesti Vabariigi sajandaks sünnipäevaks,“ sõnas EV100 juhtrühma esimees Toomas Kiho.

Uue keskväljaku, rajatavate kommunikatsioonide ning uute juurdepääsuteedega luuakse tingimused linna keskuses elukeskkonna parendamiseks ja ettevõtluse arendamiseks. Ca 6000 ruutmeetrisele alale rajatakse linna tänavavõrguga ühendatud tehnovõrgud (elekter, vesi, kanalisatsioon jne) selleks, et äriettevõtted saaksid rajatava või laiendatava kinnisvara (hooned) ühendada vajaminevate kommunikatsioonidega. Tehnovõrgud rajatakse keskväljakule nii, et suurürituste läbiviimiseks ajutiselt paigaldatavat lavatehnikat oleks võimalik nendega ühendada.

Projekti teostamise kogumaksumuseks on 2,3 miljonit eurot, seda toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus programmi „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine" meetmetest 1,38 miljoniga.

Fotod: Aron Urb/EV100

