Transpordisektori erialaliidud märkisid oma ühisavalduses riigikogu rahandus- ja majanduskomisjonile, et sel aastal on Eesti asemel naaberriikides tangitud ligi 100 miljonit liitrit kütust.

Transpordisektori erialaliidud ütlevad ühisavalduses, et veonduse ja transpordi sektor on riigi otsuste tõttu kaotanud konkurentsivõime ja ei ole enam jätkusuutlik. Suurimaks ohumärgiks on nende hinnangul sektori ettevõtete hüppeliselt kasvanud maksuvõlad, mis on tänavu esimesel poolaastal tõusnud keskmiselt üle 65 protsendi.

„Konkurentsis püsimiseks on ettevõtted sunnitud otsima säästlikumaid lahendusi ja seda meie lähinaabrite juurest,“ seisab avalduses. Kõrgete aktsiiside tõttu on käesoleva aasta jooksul tangitud nende hinnangul Eesti asemel teistes riikides 100 miljonit liitrit kütust.