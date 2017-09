Buduaarisessioon on mõeldud kõikidele naistele, kes soovivad end tunda naiseliku, sensuaalse ja seksikana. Romantilised buduaaripildid tehakse Sinust kaunis pesus valguseküllases magamis- või elutoas. Pildistamine kodus tekitab rahuliku ja turvalise keskkonna ning laseb Sul end tunda mõnusalt ja mugavalt.

Georg-Sander Männik on pikaajaliste kogemustega kunstnikuhingega fotograaf, kes on veendunud, et kõik naised on jumalannad – kaunid, sensuaalsed, õrnad ja romantilised! Tema professionaalne pilk jäädvustab kogu selle ilu fotodele, mis jäävad imeliseks mälestuseks Sulle või Sinu kallimale.

