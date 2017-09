Eesti Toiduainetööstuse Liidu volikogu nimetas Sirje Potisepa liidu juhatajaks järgmiseks kolmeaastaliseks ametiajaks.

Volikogu esimehe Veljo Ipitsa sõnul on volikogu otsus Sirje Potisepa jätkamise osas liidu juhatajana igati loogiline samm. „Meie ettevõtted on olnud Sirje Potisepa tööga rahul ja hindavad tema panust Eesti toiduainetööstuse arengus,“ sõnas Veljo Ipits.

Sirje Potisepp on juhtinud toiduliitu alates 2005. aastast. Tema esmased kokkupuuted toiduainetööstusega pärinevad aga juba 1989. aastast ASist Remedia. Ühtlasi on Potisepp olnud ametis Põhja-Tallinna linnaosa vanemana.

„Ma arvan, et toiduliidu juhina on mul põhjust tunda uhkust selle üle, et Eesti toitu hinnatakse ja väärtustatakse tarbijate seas aina enam,“ tõdes Sirje Potisepp. „Samas on eesseisvad väljakutsed suuremad kui kunagi varem. Muret tekitavad poliitilistest otsustest tingitud hinnatõusud toiduainetele ja jookidele. Samas on hea meel tõdeda, et sanktsioonide põhjustatud piirangud on hoogustanud kodumaise toodangu eksporti täiesti uutele välisturgudele. See on aidanud tagada ettevõtete jätkusuutlikkuse, ekspordivõime kasvu ja töökohtade säilimise.“