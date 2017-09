Viimased uurimused näitavad, 64 protsenti naistest eelistavad mehi, kellel on üks väga silmapaistev ja eristav asi. Loomulikult vaatavad naised mehi, kes on pikad, tumedamad ja nägusad, aga... Üks erisus tõmbab naiste tähelepanu kohe eriti...

Tutvumisportaal Type uuris kasutajatelt ja sai teada, et 64 protsenti naistest eelistavad minna kohtama mehega, kellel on tätoveering, vahendab The Sun.

Meeste puhul on eelistused aga erinevad, sest kõigest 39 protsenti meestest oleks huvitatud tätoveeritud naisega kohtama minemisest.

Tulemused näitasid, et tätoveering mõjub atraktiivsena ka samasooliste paaride seas. Üks teine uurimus kinnitas samuti, et naised peavad tätoveeritud meest terveks, mehelikuks ja domineerivaks.