Harju maakohus lõpetas riigiprokuratuuri taotlusel alkoholitootja Liviko nn teise kartellisüüasja.

Riigiprokuratuur leidis, et kuna tänaseks on Livikot juba nn esimeses kriminaalasjas kartellikuriteo eest karistatud ning sellest süüasjast eraldatud kuriteoepisoodidest on möödas ligi kuus aastat, siis võib kriminaalmenetluse avaliku menetlushuvi puudumise tõttu lõpetada, edastab ERRi uudisportaal.

Kohus rahuldas riigiprokuratuuri taotluse, jättis kaitsjatasud süüdistatatute enda kanda ning pani neile kohustuse tasuda riigile erineva suurusega summad.

Riigiprokuratuur süüdistas juriidilise isikuna AS Livikot ning Liviko töötajaid Kärt-Ragnar Kitse ja Ivar Grossevit ning alkoholimüügiga tegelenud OÜ Aldar Eesti töötajaid Martin Penu ja Riho Maurerit konkurentsi kahjustavas hinnaalases koostöös.

Kohtumääruse kohaselt peab Penu tasuma riigituludesse hiljemalt tuleva aasta 22. märtsiks 4100 eurot ning Maurer samaks ajaks 5000 eurot.