Möödunud nädalal kirjutas Lääne Elu, et Lääne maakonnas ei saa enam üheski pangakontoris oma kontole raha kanda ega välja võtta, samuti ei saa valuutat ega metallraha vahetada. Suurpangad loobuvadki üksteise järel sularahaga arveldamisest, viies need üle pigem sularahaautomaatidesse.

„Sularahatehingute arv kontorites on pidevalt vähenemas ja see on üheks põhjuseks, miks me osades kontorites sularahateenuseid nõustaja juures ei paku. Automaatide abil sularaha sissemakse kontole on tasuta (kuni 2000 eurot kalendrikuus), kontoris tuleb aga iga väiksema sularahatehingu puhul maksta teenustasu, seega paljud meie kliendid eelistavad soodsamat lahendust,“ selgitab Swedbanki kommunikatsioonispetsialist Liidia Kaljundi.

Sama kinnitab ka SEBi kommunikatsioonijuht Julia Piilmann: „Automatiseeritud sularahateenused on mugavam, turvalisem ja odavam viis sularaha käitlemiseks nii kliendi kui ka panga jaoks. See ongi põhjustanud ülemineku sularahaga opereerivatelt kontoritelt nõustamisteenust osutavale kontorile.“

„Trendid ja ka meie uuringud kinnitavad, et kliendid tunnevad järjest vähem vajadust sularaha järele igapäevaste ostude tegemisel. Eelkõige on sularahateenuseid vaja ettevõtetel, kes soovivad sularaha kontole kanda,“ ütleb LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum, kelle sõnul analüüsib pank pidevalt sularahaautomaatide kasutust ning on vajadusel valmis ka neid juurde lisama. Nii ongi LHV-l vaid üks kontor Tallinnas ja üks Tartus.

Pangakontorid ja sularahaautomaatid

Swedbank

Üle Eesti kokku 45 esindust: 34 pangakontorit, 11 nõustamispunkti. Sularaha väljamakse automaate leiab üle Eesti pea igalt poolt. (Asukohti vaata lähemalt SIIT.)

„Sularahatehinguid saab teha kõikides pangakontorites, erinevus seisneb vaid selles, et osades kontorites saab sularahatehinguid teha nõustaja juures (selliseid on 23) ja teistes saab sularaha kontole kanda pangaautomaatide abil (11 kontoris),“ sõnab panga kommunikatsioonispetsialist Kaljundi.

(swedbank.ee)

Tema kinnitusel pole Swedbankil lähiajal plaanis kontorites sularahateenuste pakkumises muudatusi teha.

SEB

„Kontorite töö korraldamine sõltub põhiliselt klientide käitumisest (ehk kontorite külastatavusest) ja kontorite töökoormusest. Mitmes kontoris sai meil võimalikuks töökoormuse langemist korrigeerida tuues piirkonda muid pangaoperatsioone peale klientide teenindamise,“ põhjendab panga kommunikatsioonijuht Piilmann.

Sularahaga arveldatakse üle Eesti kokku kuues kontoris. Sularahautomaate on 186 (1 Hiiumaal, 6 Saaremaal, 14 Pärnumaal, 8 Läänemaal, 7 Järvamaal, 9 Viljandimaal, 84 Tallinnas ja Harjumaal, 10 Lääne-Virumaal, 22 Ida-Virumaal, 25 Tartumaal, 12 Valgamaal ja 10 Võrumaal).

(seb.ee)

Lähemalt vaata asukohti SIIT.

LHV

Kaks kontorit: Tallinnas, Tartus. Sularahaautomaate Tallinnas 11, Tartus 3, Pärnus, Rakveres ja Viljandis 1.

(lhv.ee)

„LHV on algusest peale pannud rõhku digitaalsetele teenustele ja klienditeeninduskanalitele. Me usume, et klientidel on oskused ja tahtmine oma asju mugavalt interneti teel ajada. Täna saavad erakliendid isegi LHV kliendiks nii, et ei pea kordagi LHV kontorisse tulema. Meie kaks kontorit on algusest peale olnud sularahavabad ja seda ei ole plaanis muuta. Samuti ei ole meil plaanis laiendada kontorivõrgustikku teistesse Eesti linnadesse. Meie sularahateenused on lahendatud sularahaautomaatide kaudu. Avasime oma võrgustiku kaks aastat tagasi, see on järk-järgult kasvanud ja täna on meil lisaks Tallinnale ja Tartule automaadid ka Pärnus, Viljandis, Rakveres ja Viimsis,“ ütleb panga kommunikatsioonijuht Rum.

Automaatide asukohta vaata lähemalt SIIT.

Danske Bank

Kontor Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis. Sularahaautomaate üle Eesti (Tallinnas ja Harjumaal 68, Raplamaal 1, Järvamaal 1, Ida-Virumaal 8, Lääne-Virumaal 4, Läänemaal 1, Saaremaal 1, Pärnumaal 6, Tartumaal 10, Viljandimaal 4, Võrumaal 1).