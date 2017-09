Ansambel Pärl avaldas värske loo meie imelisest „Eestimaast“.

Endine The Suni kitarrist Tarvo Valm ja tema särav projekt Pärl teevad üheskoos kingituse peagi 100-aastasele Eestile, avaldades värske loo „Eestimaast“. „Käinud maailmas palju ringi ja näinud nii mõndagi, siis võin öelda, et meie oma Eestimaa on väga ainulaadne ja tore koht. Peaksime seda rohkem hoidma ja selle üle uhkust tundma. See on meie kodu ja meil on kõik siin olemas, aga me ikka vingume ja kitkume üksteise kallal – austage rohkem üksteist!“ sõnab Tarvo Valm, kes The Suniga kodumaa erinevates nurkades rännates inspiratsiooni loo sõnadeks sai.

Aasta lôpus ilmub ka Pärli debüütalbum, mille kallal usinalt tööd tehakse. Esimene avalik ülesastumine koos lauljanna Merilin Purgega toimub klubis Amigo 19. oktoobril.

Kuula lugu! Kuidas meeldib?