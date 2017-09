Airi Vipulkumar Kansar, keda paljud eestlased tunnevad ka kantrilauljanna Airi Ojametsana, leidis oma elu armastuse küll kaugest Indiast, kuid tema süda on jäänud Eestile truuks ja see paik Läänemere kaldal koduks. Ka tema abikaasast on saanud Eesti patrioot, kes eelistab kodumaa soojale kliimale jahedat Põhjamaad.

Airi kinnitab, et kodumaa, selle keel ja kultuur on tema jaoks esivanemate pärand, uhkus ja ka pelgupaik, väärtus, mida rahas mõõta ei saa. Ise on ta siiski eluaeg laulnud rohkem inglise keeles ja seda arusaadavatel põhjustel. „Kui olin alles väike laps, siis olid minu lemmikuteks enamasti just välisartistid, kuna kuulasin palju nende vinüülplaate, mida isa merelt oli toonud. Eks see vast mõjutaski,“ selgitab ta. Kodumaist muusikat ta eriti ei kuulagi. „Enamasti kuulan YouTube`ist sanskritikeelseid mantraid, mis mõjuvad harmooniliselt nii hingele ja kui vaimule,“ täpsustab lauljanna.

Airi ei ole ise siiani muusikat kirjutanud, seda on ikka teised tema jaoks teinud. „Aga tulevikus sooviksin kindlasti ise oma mõtted ja ideed lauludeks vormida,“ loodab ta. Esinemistel soovitakse temalt ikka ja jälle kuulda laulu „Lõunamaa Öö“.