Pühapäeva hommikul vahistas Ühendriikide politsei Valge Maja lähedal mehe avalikus kohas urineerimise eest. Hiljem selgus, et tal oli pargitud autos üheksa tulirelva ja kolm nuga.

Kui meest hiljem üle kuulati, siis rääkis ta salateenistuse agentidele CNNi andmetel, et on teel kongressi salateenistuskomitee eesistuja Mike Rogersi ja kaitseminister James Mattise juurde, et neilt nõu küsida. Kõneluste teemadeks pidid olema saamata jäänud palgarahad ja pähe paigaldatud kiibi eemaldamine.

Mees saadeti psühhiaatrilisse ekspertiisi ning talle esitati süüdistused relvadega seotud rikkumistes.