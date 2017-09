Astelpaju ja karulaugu kõrval on eestlase rahvusmaitse kujundajaks kerkinud tšilli – selles võis laupäeval veenduda iga Olustvere hoidistemessi külastaja. Tšilli tulist tervitust võis kohata nii moosides kui ka viinas, nii vorstis kui ka kastmes.

Messil kohtuniku rolli täitnud Dimitri Demjanov tõdes, et tšilli on igati lugupidamist väärt köögivili, ainult et tuleb õppida teda parajal määral doseerima.

Loomulikult olid esindatud ka hoidised, mis valmistasid rõõmu neile, kes ei tulnud otsima teravaid elamusi.