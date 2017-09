Ka Eesti Loomakaitse Liidu president Heiki Valner on sama meelt: „Politseiuurijad pole küll veel kohapeal käinud, aga minu veendumus on, et see süüdati. Samas ma ei suuda uskuda, et üks inimene on nii julm, et paneb teise elusolendi põlema!“ räägib Valner.

„Ma olen end tühjaks nutnud, nüüd on järel ainult viha selle vastu, kes seda tegi,“ ütleb Eesti Loomakaitse Liidule kuuluva Läänemaa hoiukodu perenaine Kaija. Reede öösel tuhaks põlenud kassimajakeses elas kümme nurrumootorit, kel kõigil oli oma nimi. Kahtlustatakse süütamist. Ei ole teada, et ükski kass oleks eluga pääsenud.

Hoiukodus elasid Eesti ajaloo suurima, Alliklepa sajapealise kassikoloonia kiisud. Algselt oli neid seal viiskümmend, aga ülejäänud olid juba varem uued kodud leidnud. Ka põlevasse kuuri jäänud kaks kassi oleksid uuel nädalal läinud päris kodudesse ning ülejäänud kolinud uude annetatud kassimajasse oma tulevasi peremehi ootama. Paraku läks teisiti.

Neljapäeva õhtul kella kaheksa paiku käis Kaija nagu tavaliselt enne koju minekut kassimajast läbi, et üle vaadata, kas loomadel on kõik vajalik olemas. Siis oli kõik korras.

„Tšau, homme näeme!“ ütles Kaija oma hoolealustele, kui ta ukse enda järelt lukku keeras. Nossu, Nöpsu, Shreki, Lola, Hundu, Batmani, Hallu, Taksi, Mamma ja Leedi jaoks aga paraku homset päeva enam ei tulnudki.

„Öösel kella kolme paiku helistati, et kassimaja põleb. Mina pidin koju lapse juurde jääma ja elukaaslane läks sinna. Ütlesin talle veel, et kui kohale jõuad, tee uks kohe lahti, et kassid saaksid välja. Mõne aja pärast ta helistas mulle ja ütles, et siin ei ole enam midagi teha…Kõik oli juba ära põlenud. Ainult söed hõõgusid,“ räägib Kaija pisaraid tagasi hoides. Ta seisab mahapõlenud kassimaja juures, mille kivist vundamendil on küünlad ja potilill. Mälestuseks. Ümbrus on täis pisikesi eterniiditükke.

HÄVING: Tulekahjus kaotas elu kümme kassi. Koos kassimajaga põles ka selle kõrval seisnud buss (Tiina Kõrtsini)

„Mu esimene mõte põlengust kuuldes oli, et ehk mõni kass ometi pääses välja!“ ütleb Kaija, aga iga päevaga muutub see nõrk lootus veelgi nõrgemaks. „Ma leidsin viis söestunud skeletti, kõik majakese eri kohtades, üks kohe välisukse juures.“

Kassid ei saanud põlengu eest pageda

Kassid said oma elupaigas vabalt ringi joosta, aga kuna uks oli kinni ja akendel metallvõred ees, ei olnud neil võimalik põlevast majast põgeneda. Koos kassimajaga põles ka selle kõrval seisnud buss, kus hoiti kassidele vajalikke asju. Bussis olid ka gaasiballoonid, aga tuli ei alanud sealt. Tuleleegid olid tõusnud elektriliinideni, nii et päästjad pidid kogu külast voolu välja lülitama.

„Kassid ei olnud kellelegi tüliks. Ma ei saa aru, kellele nad ette jäid. Kohalikud lapsed käisid nendega mängimas ja kiisud istusid tihti aknal oma pesas ja vaatasid aknast välja. Iga kord, kui hommikul nende juurde tulin, siis trügisid nad üksteise võidu ukse all. Ütlesin ikka elukaaslasele naljaga, et kassid justkui juubeldavad „Emme tuli, emme tuli!“,“ räägib hoiukodu perenaine.

Põlengust on šokeeritud kõik loomakaitse liidu hoiukodud. „Terve mõistus keeldub uskumast, et leidub inimesi, kes tahtlikult süütavad hoone koos loomadega. Mis selle teo põhjuseks oli, teab ainult tegija. Oli see kadedus, hullumeelsus, vihkamine, sadism jne. Ilmselt kõik kokku,“ on kirjas liidu Facebooki lehel. Praegu tegeleb põhjuste ja kahtlusaluste uurimisega politsei. Liit on teinud avalduse kriminaalmenetluse algatamiseks.

PÄÄSENU: Hoiukodu perenaine Kaija hoiab süles kassikest, kes pääses tänu sellele, et ta ei olnud mahapõlenud hoiukodus, vaid uues kassimajakeses (Tiina Kõrtsini)

Õnnetuse tõttu on loomakaitse liit seisus, kus uude ilusasse annetatud kassimajja pole enam midagi panna. Ei ole pesasid, liivakaste, toidukausse, külmkappi rohtude hoiustamiseks. Seetõttu vajatakse heade inimeste abi.