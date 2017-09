Õhtulehe sporditoimetus vaatab igal esmaspäeval tagasi möödunud nädala sündmustele ja teeb kiire ettevaate ka tulevikku. Selline on meie 24. septembri valik.

Möödunud nädala pluss | Mootorispordihuvilistel on taas aeg rõõmustada! 17aastane vormelipiloot Jüri Vips (Prema Powerteam) pidas nädalavahetusel pingele vastu ning krooniti Saksamaa F4 meistrivõistluste tšempioniks. „Hooajaks püstitatud eesmärk sai täidetud ja nüüd on emotsioonid laes. Viimastel sõitudel oli pinge üleval, aga nüüd on suur pingelangus,“ õhkas õnnelik võitja.

Presenting our newly crowned 2017 #ADACF4 CHAMPION 🏆JURI VIPS pic.twitter.com/YtvTHEBQx1 — PREMA (@PREMA_Team) September 24, 2017

Möödunud nädala miinus | Uus-Meremaal treeninglaagris vasakut põlve vigastanud freestyle-suusataja Kelly Sildaru trauma osutus Tallinnas tehtud magnetresonantsuuringu põhjal tõsiseks - tegemist on ristatisideme vigatusega. Kas veebruaris algavad olümpiamängud võib lõplikult kalendrist maha kriipustada, selgub lähinädalatel, kui Kelly on saanud spetsialistidega piisavalt konsulteerida. Aga teiste sportlaste analoogsete kogemuste näitel pigem jah. Kahju, aga tervis on kõige tähtsam.

Alanud nädala ennustus | 50% on tõenäosus, et paarisaeruline neljapaat rõõmustab meid laupäeval sõudmise MMil medaliga. Kuigi sõudjate hooaeg on olnud heitlik (lõplik nelikki sai paika alles juuli lõpus), siis eelsõidu järel on põhjust optimismiks. 30kraadises kuumuses sõuti päeva kolmas aeg ja seda silmanähtava säästurežiimiga, sest poolfinaali koht oli kindel juba 1500 meetri järel. PS! teised eelsõidud olid tasavägisemad.