„Ei olnud oluline, kas väljas sadas vihma, lund või rahet, mul oli vaja minna ja end müüa, et narkootikumide jaoks raha saada. Puhkasin prostituuditööst ajal, kui istusin kuskil WCs ja oma doosi ära tegin,“ räägib endine prostituut Olga.

Tallinlanna Olga (nimi muudetud) alustas maailma vanima ametiga juba hilises teismeeas. „Tundsin, et pean ise hakkama saama, sest olen juba suur inimene,“ meenutab ta. Noorele iseseisva elu alustajale pakuti tööd striptiisitarina, kuid ta sai kiiresti aru, et selles lokaalis lõpeb erootiline tants meeste jaoks peaaegu alati õnnelikult. Varsti tulid Olga ellu ka alkohol ja narkootikumid. Ei läinudki kaua, kui neiu jäi ränga narkosõltuvuse küüsi ja müüs end vaid selleks, et doosi saada.

„Tarvitasin kõike, mida mulle anti: amfetamiini, heroiini, tablette ja alkoholi. Ma olin odav prostituut – küsisin seksi eest vaid kümme eurot, sest nii palju maksis siis narkodoos. Aga kui mehel tundus olevat palju raha, siis vahel küsisin isegi kuni 100 eurot,“ ütleb Olga. Lisaraha teenis ta varastades.

