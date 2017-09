“Ma loodan, et suutsime jääda eetilistesse piiridesse, aga mingid piirid olid meil ikkagi maas. Ma ei tea, kas see on tore või ei ole, aga üldiselt me ennast eriti tagasi ei hoidnud. Tahtsime elada kaks nädalat täiel rinnal ja tunda end poisikestena, teha igasuguseid lollusi!” kirjeldab näitleja Ago Anderson, kuidas salvestati Gruusias reisisaadet „Kiired ja ilusad“.

Hiljuti jõudsid Gruusiast seiklemast tagasi kiired ehk Tanel Padar ja Ott Sepp ning ilusad ehk Ago Anderson ja Sepo Seeman. Nende uus reisisaade toob televaatajani meeste pöörased ja naljakad juhtumised. Neljapäeval algavas telesarjas seiklevadki Anderson, Sepp, Padar ja Seeman kuumas Gruusias, kus nad peavad peale eksootiliste maitsete proovimise ka lustakaid ülesandeid täitma.

„Ilusate“ tiimi moodustanud Anderson ja Seeman kinnitavad kui ühest suust, et reis läks suurepäraselt. “Me saime tunda kõike, mida Gruusia pakub. Meile näidati seda maad ühest äärmusest teiseni ja saime kogeda ka seda kuulsat Georgia külalislahkust,” selgitab Seeman. Nii tema kui ka Anderson kinnitavad, et nõnda külalislahkeid inimesi polegi nad kunagi näinud.