Et Kasearu laulis venekeelset lugu aktsendiga, arutlesid kohtunikud tema esinemise ajal, kellega on tegu.

Nendele küsimustele saab Kristjan vastata esituse lõppedes. „Tere, saame tuttavaks“ ütles kolmas kohtunik Leonid Agutin, kui toolid olid ümber pöördunud.

„Tere, minu nimi on Kristjan Kasearu. Ma olen Tallinnast,“ ütles Kristjan kohtunikele vene keeles. „Ära arvasime!“ rõõmustasid esituse ajal vestelnud kohtunikud publiku aplausi saatel.

Edasi palus Kristjan luba rääkida inglise keeles ning vastas küsimustele, kui kaua ta on muusikaga tegelenud, kus linnas sündinud ning miks just selle laulu valis.

„Mulle meeldib Jaak Joala…“ alustas Kristjan põhjendamist, kui neljas kohtunik Aleksandr Gradski talle vahele segas. „Te otsustasite, et vene publikut see huvitab, jah? Kui laulate vene keeles.“

„Probleem on selles, et see laul nõuab – ma ei räägi väga hästi inglise keelt – kantileeni. Kas te teate mis on kantileen?“ küsib Aleksandr. Kristjan raputab pead.

(Kantileen on vokaaltehniline oskus – täiuslikkuseni lihvitud legato’s laulmine. Legato on kahe või enama heli seotuna esitamine, mis noodikirjas tähistatakse sidekaarega)

Kohtunik jätkab: „Nagu itaalia muusikas…“ ning hakkab ümisema. Et saade tuleb järele, võtab mees laulujärje üle. Nii publik kui Kristjan plaksutavad. Pelageja ütleb Dimale naerdes: „Lähme koju!“. Laulmise lõpetanud Aleksandr jätkab: „Nii peaks see muusikaline hetk kõlama. Saate aru? Kui teil ei ole selle noodi jaoks häält, oleks parem valida teine laul. Seda laulu võttes peate seda niimoodi sooritama. Peate!“

Nii lõppeski Kristjani tee Venemaa laulusaates.

