Kui elu on nagu Ameerika mäed, tuleb ka kõige raskemal ajal leida aega meelelahutuseks. Tanel Padar, kes hiljuti kaaslase sala-abielust teada sai, teeb seda endale omaselt spordi seltsis.

Tanel võttis kaasa oma bändikaaslase ja otsustas minna Kalevi spordihalli korvpalli vaatama. Et võistlustules on Eesti klubi Kalev/Cramo ja ungarlaste Alba.

Muide, Kalev/Cramo kodumäng oli 2012. aasta külmal jaanuarikuul see sündmus, millest alates räägiti Tanelist ja Kristel Mardisoost kui paarist. Toona näitasid 31-aastane Tanel ja 23-aastane Kristel end esimest korda avalikult koos, jagades üksteisele hellusi terve mängu kestel. Sahinad noorte õnnest algasid aga nädalajagu varem, mil paarike märkis Facebookis, et on suhtes.

Kuidas sport Taneli meelt lahutab, sellest saad aimu pildilt!