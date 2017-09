“Ta tegi palve kevadel, et selline üritus on tulemas ja kas ma oleksin nõus osalema, just sellega, et teeks ühe pildi. Seega oli see pilt tellitud töö. Mul oli natuka aega mõelda, et kuidas täpselt teha,” rääkis Kalda.

“Ärme nüüd sellest andest räägi, see on lapselik rõõm lihtsalt. Ma ei ole seda õppinud ega midagi, see oli hobi. Vahepeal ma jälle pikalt ei teinud midagi, see pilt, mis nüüd sinna oksjonile läks oli jälle üle hulga aastate üks maal,” selgitas ta.

“Siis mõtlesingi, et mina oskaks ka niimoodi maalida. Aga miks ma siis ei tee, mulle see ju nii meeldib! Nii ma hakkasingi proovima. Mille peale üks ja siis juba teine sõber ütles, et tee mulle ka. Nüüd ongi nii, et järjekord on ukse taga, sest see võtab tegelikult tohutu aja. Seda ma teen tõesti naudinguga. Et olge te kas või söömata, aga mulle nii väga meeldib seda teha! See on justkui omamoodi teraapia. Võib-olla ka see, et ma teen midagi oma käega valmis, mis jääb – erinevalt etendusest,” rääkis Kalda 2012. aastal Õhtulehele.